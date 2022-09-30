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Haberler Magazin Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal paylaştı sosyal medya yıkıldı: "Sütanne olacağın da varmış bu hayatta"

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal paylaştı sosyal medya yıkıldı: "Sütanne olacağın da varmış bu hayatta"

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal paylaştı sosyal medya yıkıldı. 2018'de Emina Jahovic'ten boşanan şarkıcı Mustafa Sandal, haziran ayında ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti. Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren çift sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Melis Sütşurup, son olarak eşi Mustafa Sandal'ın kediyle videosunu "Sütanne olacağın da varmış bu hayatta" notuyla paylaştı. Mustafa Sandal ise, "Kim demiş erkek adam emzirmez diye" sözleriyle gülümsetti.

30.09.2022 11:17 - Son Güncelleme: 30.09.2022 11:26
Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal paylaştı sosyal medya yıkıldı: Sütanne olacağın da varmış bu hayatta

"SÜTANNE OLACAĞIN DA VARMIŞ BU HAYATTA"

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal paylaştı sosyal medya yıkıldı.

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Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal paylaştı sosyal medya yıkıldı: Sütanne olacağın da varmış bu hayatta

Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de sona eren Mustafa Sandal, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attığı Melis Sütşurup ile 3 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal paylaştı sosyal medya yıkıldı: Sütanne olacağın da varmış bu hayatta

Nikahtan sonra dostları ve aileleriyle birlikte tekneyle denize açılan çift, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. 52 yaşındaki Sandal ve 33 yaşındaki Sütşurup, sahilde mayolarıyla boy gösterirken, şarkıcının belirgin karın kasları oldukça dikkat çekti.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal paylaştı sosyal medya yıkıldı: Sütanne olacağın da varmış bu hayatta

Sandal, daha sonra denize girip teknenin halatlarına tutunarak barfiks çekti.Mutlulukları her halinden belli olan çift nazar değmesin dedirtti. Melis Sütşurup düzgün fiziği ile dikkat çekti. Denizden çıkan Sandal ve Sütşurup daha sonra Bodrum koylarını gezmeye devam ettiler.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal paylaştı sosyal medya yıkıldı: Sütanne olacağın da varmış bu hayatta

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü

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