Müjde Ar’ın son haline bakın! Görenin ağzı açık kaldı

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı; Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar'ın rol aldığı, 1978 yapımı Kibar Feyzo, bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Filmde Bilo ile Feyzo'nun paylaşamadığı Gülo karakterini canlandıran Müjde Ar'ın son hali ise merak edildi. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan ünlü oyuncunun son halini gören ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kibar Feyzo'nun paylaşılamayan güzeli Müjde Ar'ın son hali...