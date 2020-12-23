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Müge Anlı'ya eski eşi için çıkacağını söylemişti... Songül Karlı'nın yataktan paylaştığı poz olay oldu!

Müge Anlı'ya eski eşi için çıkacağını söylemişti... Songül Karlı'nın yataktan paylaştığı poz olay oldu!
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Müge Anlı'ya eski eşi için çıkacağını söylemişti... Songül Karlı'nın yataktan paylaştığı poz olay oldu! 2012-2017 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Metin Yüncü hakkında 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiası ile son günlerde gündeme gelen şarkıcı ve sunucu, konuyla ilgili ilk açıklamasında, "Ailece bu durumu bilip kimse bizi aramadı. Benim paramı bana geri verin. Bu paraları kazanmak için köy köy gezdim. Cinayetten farksız bir şey yaşıyorum" dedi. Son günlerin çok konuşulan ismi Songül Karlı, Instagram'dan yayınladığı fotoğrafla dikkat çekti. Songül Karlı'nın yatak pozunu görenler, 'Songül Karlı'nın makyajsız hali mi bu?', 'Makyajıyla mı yatmış yoksa filtre mi? şeklinde yorumlarda bulundu. İşte sosyal medyanın konuştuğu fotoğraf...


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