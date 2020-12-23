Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi ve yeğeni güzellikleriyle herkesi hayran bıraktı!

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi ve yeğeni güzellikleriyle herkesi büyülüyor. Başarılı oyuncu Burak Özçivit, sezon başında ekranlara Kuruluş Osman dizisindeki rolüyle döndü. Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan ve bir de Karan isminde erkek çocuğu bulunan Burak Özçivit, yine başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekti. Burak Özçivit'in hayatı hakkında her detay hayranları tarafından araştırılırken, dikkatleri üzerine çeken bir başka isim daha oldu. O da Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit'ten başkası değil! İşte yakışıklı oyuncu Burak Özcivit'in kız kardeşi Burçun Özcivit ve güzeller güzeli yeğeni...