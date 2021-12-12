Haberler Magazin Videoları Müge Anlı 'torunum ve ailemle vakit geçirmeyi seviyorum' dedi herkes onu merak etti! İşte lepiska saçlı güzel Müge Anlı'nın torunu...

Müge Anlı 'torunum ve ailemle vakit geçirmeyi seviyorum' dedi herkes onu merak etti! İşte lepiska saçlı güzel Müge Anlı'nın torunu...

Müge Anlı 'torunum ve ailemle vakit geçirmeyi seviyorum' dedi herkes onu merak etti! İşte lepiska saçlı güzel Müge Anlı'nın torunu...
12.12.2021 14:55

OTOMATİK OYNAT

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Müge Anlı 'torunum ve ailemle vakit geçirmeyi seviyorum' dedi herkes onu merak etti! Lepiska saçlı güzel sosyal medya gündeminde. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde, 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' ödüllerinin sahibi Müge Anlı oldu. Sahnede duygusal anlar yaşayan Müge Anlı, çıkışta başarısı için sevenlerine teşekkür etti ve kendisine yöneltilen soruları da yanıtsız bırakmadı. 14 yıldır ATV ekranlarında suçlularla mücadele eden Müge Anlı, torunu ve ailesi ile birlikte vakit geçirmeyi ve kanun çalmayı sevdiğini ifade etti. İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın torunu...

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