Müge Anlı 'torunum ve ailemle vakit geçirmeyi seviyorum' dedi herkes onu merak etti! İşte lepiska saçlı güzel Müge Anlı'nın torunu...
Müge Anlı 'torunum ve ailemle vakit geçirmeyi seviyorum' dedi herkes onu merak etti! Lepiska saçlı güzel sosyal medya gündeminde. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde, 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' ödüllerinin sahibi Müge Anlı oldu. Sahnede duygusal anlar yaşayan Müge Anlı, çıkışta başarısı için sevenlerine teşekkür etti ve kendisine yöneltilen soruları da yanıtsız bırakmadı. 14 yıldır ATV ekranlarında suçlularla mücadele eden Müge Anlı, torunu ve ailesi ile birlikte vakit geçirmeyi ve kanun çalmayı sevdiğini ifade etti. İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın torunu...
Müge Anlı 'torunum ve ailemle vakit geçirmeyi seviyorum' dedi herkes onu merak etti! Lepiska saçlı güzel sosyal medya gündeminde.
'Pantene Altın Kelebek Ödülleri' Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' ödüllerinin sahibi Müge Anlı oldu.
Ödülünü Demet Akbağ'ın elinden alan Anlı, konuşması sırasında gözyaşlarını tutmakta zorlandı.
"İçimdeki kelebekleri harekete geçiren 'Altın Kelebek' heyecanını bana yaşatan, 14 yıldır benimle yürüyen herkese teşekkür ederim. Bir avuç arkadaşımla çıktığım bu yolda milyonlarca isimsiz kahraman benimle yol aldı. Kötü insanlarla aynı havayı solumak istemiyorduk. Eşlerin, çocukların gözyaşlarını dindirdik. Aşk evleri kurduk onlarca yardım yaptık en güzeli de birlikte yaptık. Her gün şükrediyorum ve geriye dönüp baktığımda 'iyi ki' diyorum. "
Tören çıkışı kendine yöneltilen soruları yanıtlayan Müge Anlı, hafta sonlarını ailesi ve torunu ile geçirdiğini ve bundan keyif aldığını belirtti.