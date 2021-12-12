Melis Sezen'in ödül töreni konuşmasını ti'ye alan Doğu Demirkol ortalığı yıktı geçti: "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an"

Melis Sezen'in ödül töreni konuşmasını ti'ye alan Doğu Demirkol ortalığı yıktı geçti. 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'ninde yaptığı konuşma ve giydiği derin dekolteli beyaz elbise ile magazin gündemine bomba gibi düşen Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinde canandırdığı Derin karakteri ile sık sık adından söz ettiriyordu. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne kardeşi ile katılan ve hem elbisesi hem de konuşması ile geceye damga vuran başarılı oyuncu, komedyen Doğu Demirkol'un radarına girdi. İşte sosyal medyayı kahkahaya boğan o anlar...