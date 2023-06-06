Müge Anlı ATV canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu! "DNA'ya gerek yok gözlerime baksın" diyen Ethan Gönül'ün hiç görmediği babası fenalaşınca...

Müge Anlı ATV canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu! "DNA'ya gerek yok gözlerime baksın" diyen Ethan Gönül'ün hiç görmediği babası fenalaştı. Bir havluya sarıldı ırmak kenarına bırakıldı. İstanbul'da yaşayan Ethan Gönül bundan 28 yıl önce 19 Mayıs 1994'te Kırşehir'de ırmak kenarındaki bir evin bahçesine bırakıldı. Bulunduğunda daha göbek bağının bile düşmediğini o evin torunu tarafından bulunup hemen hastaneye götürüldüğünü daha sonrada evlatlık alındığını anlattı. Biyolojik ailesini merak eden Ethan Gönül'e Müge Anlı ATV canlı yayınında müjdeyi verdi. Abisi ve teyzesi ile karşı karşıya gelen Ethan Gönül'ün ilk kez sesini duyduğu babası oğlunu görmeye stüdyoya geldi. Ancak kalp sorunu olan Gönül'ün babası, heyecandan fenalaşınca yayına çıkıp oğlu ile karşı karşıya gelemedi. Bu sırada Ethan Gönül, amcası ve yeğeni ile kavuştu, o anlar herkesi gözyaşlarına boğdu. İşte detaylar...