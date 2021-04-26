RAMAZAN İMSAKİYE
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Müge Anlı aşka geldi! Ünlülerden yorum yağdı! 'Çabuk olalım Aşkım'

Müge Anlı aşka geldi! Ünlülerden yorum yağdı! 'Çabuk olalım Aşkım'
26.04.2021 18:38
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Ekranların en çok sevilen sunucusu Müge Anlı instagram hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Anlı geçtiğimiz günlerde Muazze Abacıdan ''Vurgun'' isimli parçayı seslendirip değme sanatçılar taş çıkartmıştı. İşindeki başarısı kadar sesiyle de çok beğenilen sunucu ''Madem “Başka yok mu?” diyorsunuz, o halde bir şarkı da Yıldız Tilbe’den gelsin ve kalbinde sevgiye yer açabilen herkese gitsin'' diyerek 'Çabuk olalım Aşkım' adlı parçayı seslendirdi. Anlı'nın bu paylaşımınn altına, ''Nur Viral, Nilgün Belgün, Suzan Kardeş ve Zahide Yetiş'' gibi ünlü isimler yorum yağdırdı. İşte Müge Anlı'nın aşka geldiği o anlar...


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