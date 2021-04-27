Survivor'da yarışmacılar ada konseyi öncesi iletişim oyununda karşı karşıya geldi. İletişim oyununu kazanan Ünlüler takımı oldu. Ödül alanına gelen yarışmacılar tek tek anneleriyle konuştular. Sıra İsmail'e gelince annesinin anlattıkları sonrası hem yarışmacılar hem de izleyiciler büyük şok yaşadı.

BIRAKIP GİTTİĞİN KIZ GİBİ DEĞİLMİZ OĞLUM

İsmail'in annesi telefonda şu açıklamayı yaptı: Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim.Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et.

İsmail ise annesiyle konuştuktan sonra kötü oldu ve dışarı çıkmak için izin aldı.