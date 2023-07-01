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Miray Daner sırılsıklam aşık! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'i çabuk unuttu teknede saatlerce aşkının göğsünde yattı

Miray Daner sırılsıklam aşık! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'i çabuk unuttu teknede saatlerce aşkının göğsünde yattı
01.07.2023 11:44 - Son Güncelleme: 01.07.2023 11:44

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Bir süre önce Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yollarını ayıran Miray Daner sosyal medyanın gündeminde. Ezgi Eyüboğlu'dan sonra aradığı aşkı Miray Daner'de bulan Oğulcan Engin hakkındaki hanet iddiası çok konuşulmuştu. Ayrılık sonrası bir süre sessizliklerini koruyan çiftten Daner yaptığı açıklamada "Üçüncü şahıslarla alakası yok, konuşarak ayrıldık" demişti. Miray'ın yalnızlığı uzun sürmedi. Önceki gün yeni sevgilisiyle gecelerde samimi bir şekilde görüntülenen Daner bu kez teknede görüntülendi.

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