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Miray Daner peş peşe paylaştı! Sosyal medya sallandı...

Miray Daner peş peşe paylaştı! Sosyal medya sallandı...
27.10.2021 00:39 - Son Güncelleme: 27.10.2021 00:44
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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Miray Daner, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, yaz aylarında çektirdiği bikinili ve mayolu pozlarını "Bu geç kalınmış bir yaza veda postudur" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Daner'in iddialı pozları için 'Oğulcan Engin fena kıskanacak' yorumunda bulundu. İşte Miray Daner'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

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