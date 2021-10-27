Melis Sezen banyodan paylaştı! Sosyal medya onu konuştu…

Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile başrolünü paylaştığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Melis Sezen, Instgram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sadece göğüslerini kapattığı beyaz bistüyeri ile objektif karşısına geçen Sezen, banyoda verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma Melis Sezen'in rol arkadaşı Gözde Seda Altuner de kayıtsız kalmadı. İşte Melis Sezen'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...