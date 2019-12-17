Haberler Video Mine Tugay amuda kalktığı anları paylaştı! Sosyal medyayı sallandı

Mine Tugay amuda kalktığı anları paylaştı! Sosyal medyayı sallandı

17.12.2019 12:00

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan oyuncu Mine Tugay spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Amuda kalkan Mine Tugay, o anları "Dengede kalmak" notuyla yayınladı. Mine Tugay'ın paylaşımı kısa sürede binlerce görüntüleme ve binlerce yorum aldı.


Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

"DENGEDE KALMAK" NOTUYLA PAYLAŞTI"
Oyuncu, amuda kalktığı videosunu takipçileriyle paylaştı. Amuda kalkan Tugay, o anları "Dengede kalmak" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Magazin Videoları