Mine Tugay amuda kalktığı anları paylaştı! Sosyal medyayı sallandı 17.12.2019 12:00

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan oyuncu Mine Tugay spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Amuda kalkan Mine Tugay, o anları "Dengede kalmak" notuyla yayınladı. Mine Tugay'ın paylaşımı kısa sürede binlerce görüntüleme ve binlerce yorum aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

"DENGEDE KALMAK" NOTUYLA PAYLAŞTI"

Oyuncu, amuda kalktığı videosunu takipçileriyle paylaştı. Amuda kalkan Tugay, o anları "Dengede kalmak" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.