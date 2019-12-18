Yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti (Tunç Başaran kimdir?) 18.12.2019 12:13

Son dakika haberi... Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Tunç Başaran, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

12 yıldır Bandırma'da annesi yazar Pakize Başaran ile birlikte ikamet eden Başaran'ın yumuşak doku tümörü tedavisi gördüğü ve solunum yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi. Türk sinemasında bir çok filmin yönetmeliğini üstlenen Başaran, Oscar aday adayı olduğu "Uçurtmayı Vurmasınlar" ve "Piano Piano Bacaksız" adlı filmleri ve son olarak yönetmeliğini üstlendiği Abuzer Kadayıf adlı filmi ile biliniyordu. Başaran'ın cenaze töreni ile ilgili bilginin henüz netleşmediği öğrenildi.

TUNÇ BAŞARAN KİMDİR?

Tunç Başaran, 1 Ekim 1938 tarihinde İstanbul'da doğdu. Çocukluğu ve gençliği İstanbul'un Fatih semtinde geçmiştir. Yaşamını değiştiren yerin, eskiden Direklerarası adı verilen Şehzadebaşı olduğunu söyler; çünkü orada yedi sekiz sinema vardır. Altı yaşından itibaren o sinemalarda oynayan filmlerle haşır neşir olur. Sevgili dostu, yazar İslam Çupi'yle Fatih Kaymakamlığı karşısındaki Hava Şehitleri Parkı'nın parmaklıklarına oturur, seyrettikleri filmleri tartışırlar. Ona John Ford lâkabını takan da Çupi'dir. 17 yaşındayken evden kaçar. Amacı kaçak olarak bir şilebe binip Amerika'ya gitmektir. Sinemacı olacaktır ve Charlton Heston'u görecektir her nedense. Adapazarı'nda yakalanır.

Edebiyat Fakültesi'nde okurken yönetmen Memduh Ün'le tanışır. Yazdığı bir senaryoyu okuyan Ün kendisine asistanlık teklif eder. Dört sene Ün'ün yanında çalışır. "Ne öğrendiysem ondan öğrendim" der Başaran. O arada Lütfi Akad, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz, Ertem Göreç gibi ünlü yönetmenlerin yanında da asistanlık yapar.

1964 yılında ilk filminde, "Borusunu Öttüren" adlı oyunu senaryo haline getiren Orhan Kemal'le çalışır. Sonra "Kara Memet" ve Orhan Kemal'in "Bekçi Murtaza"sını çeker. 1966'da askere gider. Sinemadan kopmaz, çok trajik bulduğu Adnan Menderes'in hayatını film yapmak ister, araştırmalara başlar.

Askerlik görevinin ardından yine setlere döner. Bir yıl kadar hiçbir iş yapmaz. Menderes'le ilgili araştırmalarına devam etmektedir.

Reklam sektörüne geçer ve reklam filmleri çekmeye başlar. Bir süre sonra bu alanda bir numara olur. On beş yıl aradan sonra. yeniden sinema filmi yapma zamanı geldiğine inanır. Kazandığı bütün parayı senaryosunu da kendi yazdığı "Biri ve Diğerleri" adlı filme yatırır. Film kendisine 1987 Antalya Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü, ardından 1988'de İstanbul Film Festivali'nde (o günlerdeki adıyla İstanbul Sinema Günleri) En İyi Türk Filmi Ödülü'nü getirir. Sonra "Uçurtmayı Vurmasınlar"ı (1989) yapar. Başta 8. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde kazandığı "Yılın En İyi Türk Filmi" ödülü olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında En İyi Film, En İyi Yönetmen dallarında birçok ödül alan bu film "En İyi Yabancı Film" dalında Oscar aday adayı olur. Arkasından "Piano Piano Bacaksız" (1991) filmi gelir. O da "Uçurtmayı Vurmasınlar"ın başarısını yakalar. "Uzun İnce Bir Yol" (1993), "Sen de Gitme" (1996), "Kaçıklık Diploması"(1998), "Abuzer Kadayıf" (2000) Başaran'ın uluslararası sinema tarihinde yerini almış filmleridir.