Bülent Ersoy, olay stiliyle Nişantaşı sokaklarını birbirine kattı 16.12.2019 12:57

Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen Bülent Ersoy da kıyafetiyle gözleri kanattı. Diva, yüzünü kaplayan taşlı gözlüğü ve uzun gümüş montuyla astronotu andırdı.

Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen Bülent Ersoy da kıyafetiyle gözleri kanattı. Diva, yüzünü kaplayan taşlı gözlüğü ve uzun gümüş montuyla astronotu andırdı.

Çıkışta gazetecilerin etrafını sardığı Ersoy, "2020 yılından mutluluk ve aşk bekliyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kim var ki ortalıkta? Kimse yok. Siz bana birini bulun!" dedi.