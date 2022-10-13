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''Metres'' Seren Serengil'den Hadise'ye akıllara zarar sözler: 'Ebru Gündeş'in kızını sevip Reza Zarrab'la birlikte olmuşsun...'

''Metres'' Seren Serengil'den Hadise'ye akıllara zarar sözler: 'Ebru Gündeş'in kızını sevip Reza Zarrab'la birlikte olmuşsun...'
13.10.2022 12:59

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Seren Serengil'den Hadise'ye akıllara zarar olay yaratacak sözler... Seren Serengil, Hadise'nin UNICEF konferansında yer almasını diline doladı. Hadise'ye canlı yayında yaptığı metres göndermesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Serengil; "Hadise, UNICEF için doğru bir isim değil. Ebru'nun evine gidip, orada kızını sevip, ardından onun babasıyla birlikte olmuşsun" ifadelerini kullandı. İşte Serengil'in Hadise'ye yönelttiği ''Metres'' göndermeli konuşması...

Magazin Videoları

Hadise, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle gerçekleşen, "Kız çocukları dünyayı değiştirir" temalı konferansta yaptığı konuşmayla sosyal medyada gündem oldu. Hadise, konuşmasında, "Bana yapılan ataklarda güçleniyorum. Sanıyorlar ki ezeceğiz. Yoo siz konuşun yani. Hayat çok kısa, çok güzel bence" dedi.

SEREN SERENGİL'DEN HADİSE'YE AKILLARA ZARAR SÖZLER

Hadise'nin sözlerini duyan Seren Serengil, yaptığı yorumla herkesi şaşırttı. Daha önce de defalarca kez Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile ilişki yaşadığını iddia eden Serengil, "Hadise, UNICEF için doğru bir isim değil. Ebru'nun evine gidip, orada kızını sevip, ardından onun babasıyla birlikte olmuşsun" ifadelerini kullandı.

"ZENGİN METRESİ"

Arto da "Annesi, 'Zengin kocaya güvenmeyin, kendi ayaklarınızın üstünde durun' demiş. O zaman zengin metresi olmak nasıl bir şey oluyor? Onu tenzih ediyorum" şeklinde konuşurken Serengil ise "Annesini dinlememiş o zaman. Ebru Gündeş'in kocası zengin bir adamdı. Ebru Gündeş, yakınlarına, 'Benim evime geldi çocuğumu sevdi' diyor" diyerek şoke etti.

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