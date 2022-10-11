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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak ile Levent Dörter evlendi! İşte düğünden görüntüler

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak ile Levent Dörter evlendi! İşte düğünden görüntüler
11.10.2022 23:07 - Son Güncelleme: 11.10.2022 23:08

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 4,5 yıl önce aşk yaşamaya başladığı müzisyen Levent Dörter ile geçen aylarda nişanlandı. Ünlü çift, bu akşam ise nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahitliğini yapımcı Polat Yağcı ve şarkıcı Tan Taşçı üstlenirken Dilan Çıtak'ın bir dönem küs olduğu kardeşi İdo Tatlıses'in de düğüne katıldığı öğrenildi. Öte yandan düğün fotoğrafları sosyal medyada yayınlanırken Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi merak konusu olup araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcının annesini görenler ise hayran kaldı.

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