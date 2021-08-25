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Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? Beyin kanaması geçiren...

Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? Beyin kanaması geçiren...
25.08.2021 11:28
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Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir Akusta'nın eşi olan başarılı oyuncu Mesut Akusta evinde beyin kanaması geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasında tedavisine devam edilen Mesut Akusta'nın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in kardeşi olan Şafak Özbir Akusta, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Hastane odasından fotoğraf paylaşan Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta yazdığı notla yürek sızlattı.


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