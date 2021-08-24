Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir hastane odasından paylaştı yürek sızlattı! Beyin kanaması geçiren eşi Mesut Akusta'nın sağlık durumu...
Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir Akusta'nın eşi olan başarılı oyuncu Mesut Akusta evinde beyin kanaması geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasında tedavisine devam edilen Mesut Akusta'nın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in kardeşi olan Şafak Özbir Akusta, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Hastane odasından fotoğraf paylaşan Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta yazdığı notla yürek sızlattı.
Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir hastane odasından paylaştı, yazdığı not yürek sızlattı! Beyin kanaması geçiren eşi Mesut Akusta'nın sağlık durumu merak ediliyor.
57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı.
Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu.
Oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Eşim Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti, çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin."
Akusta'nın yakın çevresinden alınan bilgilere göre oyuncu uyandırılacaktı. Mesut Akusta'nın sağlık durumuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.