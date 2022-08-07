Merve Boluğur yeni sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklaması sorulunca küplere bindi: "Ne kadar çirkin bir hareket"

Merve Boluğur yeni sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklaması sorulunca küplere bindi. 2015 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017'de boşanan Merve Boluğur'la ilgili sosyal medyada yapılan yorumlara önceki gün eski eş Murat Dalkılıç'tan açıklama geldi. "Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı" diyen Murat'ın ardından Merve Boluğur yeni sevgilisi Mert Aydın ile görüntülendi. Merve Boluğur, sevgilisinin yanında eski eşinin yaptığı açıklamayla ilgili soru yöneltilince çok sinirlendi. İşte detaylar...