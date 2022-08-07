Merve Boluğur yeni sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklaması sorulunca küplere bindi: "Ne kadar çirkin bir hareket"

2015 yılında Murat Dalkılıç ile evlenen ve 2 yıl sonra boşanan Merve Boluğur son dönemin en çok konuşulan ünlülerinden. Son dönemde Boluğur hakkında yapılan 'Murat'tan sonra toparlayamadı', 'Merve delirdi' şeklindeki yorumlara kızan Dalkılıç "Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar... Şimdi yüksek müsaadenizle bırakın kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım..." dedi.Murat Dalkılıç'ın Merve Boluğur hakkındaki açıklamasının ardından bir paylaşım da Merve'den geldi.

Yaşananların ardından sevgilisi ile görüntülenen Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç'ın kendisi hakkında yapmış olduğu açıklamalar sorulunca sinirlendi, "Yanımda erkek arkadaşım var" diyerek tepki gösterdi.