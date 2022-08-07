Haberler Magazin Videoları Merve Boluğur yeni sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklaması sorulunca küplere bindi: "Ne kadar çirkin bir hareket"

Merve Boluğur yeni sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklaması sorulunca küplere bindi: "Ne kadar çirkin bir hareket"

Merve Boluğur yeni sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklaması sorulunca küplere bindi: "Ne kadar çirkin bir hareket"
07.08.2022 13:23 - Son Güncelleme: 07.08.2022 13:26

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Merve Boluğur yeni sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklaması sorulunca küplere bindi. 2015 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017'de boşanan Merve Boluğur'la ilgili sosyal medyada yapılan yorumlara önceki gün eski eş Murat Dalkılıç'tan açıklama geldi. "Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı" diyen Murat'ın ardından Merve Boluğur yeni sevgilisi Mert Aydın ile görüntülendi. Merve Boluğur, sevgilisinin yanında eski eşinin yaptığı açıklamayla ilgili soru yöneltilince çok sinirlendi. İşte detaylar...

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2015 yılında Murat Dalkılıç ile evlenen ve 2 yıl sonra boşanan Merve Boluğur son dönemin en çok konuşulan ünlülerinden. Son dönemde Boluğur hakkında yapılan 'Murat'tan sonra toparlayamadı', 'Merve delirdi' şeklindeki yorumlara kızan Dalkılıç "Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar... Şimdi yüksek müsaadenizle bırakın kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım..." dedi.Murat Dalkılıç'ın Merve Boluğur hakkındaki açıklamasının ardından bir paylaşım da Merve'den geldi.

Yaşananların ardından sevgilisi ile görüntülenen Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç'ın kendisi hakkında yapmış olduğu açıklamalar sorulunca sinirlendi, "Yanımda erkek arkadaşım var" diyerek tepki gösterdi.

Merve Boluğur yeni sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklaması sorulunca küplere bindi: "Ne kadar çirkin bir hareket"

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