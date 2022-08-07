Merve Boluğur yeni sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklaması sorulunca küplere bindi: "Ne kadar çirkin bir hareket"
Merve Boluğur yeni sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklaması sorulunca küplere bindi. 2015 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017'de boşanan Merve Boluğur'la ilgili sosyal medyada yapılan yorumlara önceki gün eski eş Murat Dalkılıç'tan açıklama geldi. "Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı" diyen Murat'ın ardından Merve Boluğur yeni sevgilisi Mert Aydın ile görüntülendi. Merve Boluğur, sevgilisinin yanında eski eşinin yaptığı açıklamayla ilgili soru yöneltilince çok sinirlendi. İşte detaylar...
"NE KADAR ÇİRKİN BİR HAREKET"
Merve Boluğur yeni sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklaması sorulunca küplere bindi.
2015 yılında Murat Dalkılıç ile evlenen ve 2 yıl sonra boşanan Merve Boluğur son dönemin en çok konuşulan ünlülerinden.
MERVE BOLUĞUR İLE MURAT DALKILIÇ'IN BOŞANMA NEDENİ...
Çiftin ayrılığına neden olan en büyük olay Çeşme'de yaşandı. İddiaya göre; Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur yine bir konuda tartışıp kavga etti. Bunun üzerine Murat Dalkıkılıç tek başına dışarı çıktı.
Son dönemde Boluğur hakkında yapılan 'Murat'tan sonra toparlayamadı', 'Merve delirdi' şeklindeki yorumlara kızan Dalkılıç "Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar... Şimdi yüksek müsaadenizle bırakın kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım..." dedi.