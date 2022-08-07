Merve Boluğur yeni sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklaması sorulunca küplere bindi: "Ne kadar çirkin bir hareket"

MERVE BOLUĞUR İLE MURAT DALKILIÇ'IN BOŞANMA NEDENİ...

Çiftin ayrılığına neden olan en büyük olay Çeşme'de yaşandı. İddiaya göre; Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur yine bir konuda tartışıp kavga etti. Bunun üzerine Murat Dalkıkılıç tek başına dışarı çıktı.