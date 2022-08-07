Vav TV İzle
Haberler Magazin Merve Boluğur yeni sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklaması sorulunca küplere bindi: "Ne kadar çirkin bir hareket"

Merve Boluğur yeni sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklaması sorulunca küplere bindi: "Ne kadar çirkin bir hareket"

Merve Boluğur yeni sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklaması sorulunca küplere bindi. 2015 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017'de boşanan Merve Boluğur'la ilgili sosyal medyada yapılan yorumlara önceki gün eski eş Murat Dalkılıç'tan açıklama geldi. "Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı" diyen Murat'ın ardından Merve Boluğur yeni sevgilisi Mert Aydın ile görüntülendi. Merve Boluğur, sevgilisinin yanında eski eşinin yaptığı açıklamayla ilgili soru yöneltilince çok sinirlendi. İşte detaylar...

07.08.2022 13:25 - Son Güncelleme: 07.08.2022 13:39
Merve Boluğur yeni sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç’ın açıklaması sorulunca küplere bindi: Ne kadar çirkin bir hareket

"NE KADAR ÇİRKİN BİR HAREKET"

Merve Boluğur yeni sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklaması sorulunca küplere bindi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur yeni sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç’ın açıklaması sorulunca küplere bindi: Ne kadar çirkin bir hareket

2015 yılında Murat Dalkılıç ile evlenen ve 2 yıl sonra boşanan Merve Boluğur son dönemin en çok konuşulan ünlülerinden.

Merve Boluğur yeni sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç’ın açıklaması sorulunca küplere bindi: Ne kadar çirkin bir hareket

MERVE BOLUĞUR İLE MURAT DALKILIÇ'IN BOŞANMA NEDENİ...

Çiftin ayrılığına neden olan en büyük olay Çeşme'de yaşandı. İddiaya göre; Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur yine bir konuda tartışıp kavga etti. Bunun üzerine Murat Dalkıkılıç tek başına dışarı çıktı.

Merve Boluğur yeni sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç’ın açıklaması sorulunca küplere bindi: Ne kadar çirkin bir hareket

İşte ne olduysa o zaman oldu. Kavganın ardından Murat Dalkılıç'ı sakinleşmesi için Eser Yenenler Çeşme'deki evine davet etti. Murat Dalkılıç'ı davet ettiği yere kız arkadaşlarını çağırdı. Yıllardır bu iddia ortalıkta dolaşırken Merve hakkında sosyal medyada ilginç yorumlar yapıldı.

Merve Boluğur yeni sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç’ın açıklaması sorulunca küplere bindi: Ne kadar çirkin bir hareket

Son dönemde Boluğur hakkında yapılan 'Murat'tan sonra toparlayamadı', 'Merve delirdi' şeklindeki yorumlara kızan Dalkılıç "Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar... Şimdi yüksek müsaadenizle bırakın kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım..." dedi.

SON DAKİKA