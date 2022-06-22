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Merve Boluğur otobüsten paylaştı! "Keyif yapıyoruz burada"

Merve Boluğur otobüsten paylaştı! "Keyif yapıyoruz burada"
22.06.2022 20:21 - Son Güncelleme: 22.06.2022 20:23

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'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Merve Boluğur, oyunculukla başladığı kariyerine şarkıcılığı da ekleyerek geçen haftalarda “şşşşşşttttt” adlı şarkıcını sevenlerinin beğenisine sunmuştu. Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, Instagram’da yayınladığı son görüntülerle yine gündem oldu. Halk otobüsüne binen Boluğur, o anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı. Otobüsteki vatandaşlardan kimi oyuncuyu tanırken kimi tanıyamadı. Boluğur’un sözleri ise dikkat çekti. İşte o paylaşım...

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