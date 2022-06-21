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Simge Sağın'dan yoga şovu! Gören ‘’peri kızı uçuyor’’ dedi

Simge Sağın'dan yoga şovu! Gören ‘’peri kızı uçuyor’’ dedi
21.06.2022 22:38 - Son Güncelleme: 21.06.2022 23:05

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Ünlü şarkıcı Simge Sağın, özellikle sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Sağın, çok konuşulan iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, ‘’Bugün Dünya Yoga günüymüş aslında haberim yoktu… Tam 3 yıl aradan sonra bugün yeniden başladım afferin bana’’ notuyla yoga yaptığı anları paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu paylaşıma hayranlarından yorum yağdı. İşte Simge Sağın’ın o paylaşımı…

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