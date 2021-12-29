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Merve Boluğur eski kocası Murat Dalkılıç'a rakip oluyor: "Ben kendime 10 puan verdim. Gerisi umurumda değil"

Merve Boluğur eski kocası Murat Dalkılıç'a rakip oluyor: "Ben kendime 10 puan verdim. Gerisi umurumda değil"
29.12.2021 11:30

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Güzel uyuncu Merve Boluğur, müzik dünyasına adım atmasını eleştirenlere sert tepki gösterdi. "Ben kendime 10 puan verdim. Gerisi umurumda değil." açıklamasında bulundu.

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Bir süredir müzik çalışmaları yapan ve yaptığı şarkısına klip çekmeye hazırlanan Merve Boluğur, eleştirilere tepki gösterdi.




Boluğur, "Ben kendimi onaylıyorum. Gerisi hiç umurumda değil" dedi.




İddialı makyajı ve saçlarıyla yeni imajı vampire benzetilen Boluğur, "Ben böyle farklı makyajları çok seviyorum, kendimde yenilik görmeyi.




Yeni yıl makyajı diyebiliriz ama daha çok bunun yurtdışında örneği var Lady Gaga, Rihanna hep böyle yenilik katıyorlar hayatlarına işleriyle bağlantılı olarak.




Ben de seviyorum insanların karşısına rengarenk yeni bir Merve olarak çıkmayı" diye konuştu.




Oyuncu bir süredir yeni bir aşka yelken açtığı işletmeci Erkan Şen'in kendisine değer verdiğini, ancak yaşadığı aşkla ilgili fazla konuşmayı sevmediğini söyledi.




MERVE SAHNEYE HAZIR
Merve Boluğur, sahnelere de farklı bir tarz getireceğini söyledi.

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