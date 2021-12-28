Haberler Magazin Videoları Dünyanın En Güzel Yüzlü 100 kadını açıklandı! 2021'de listede 3 de Türk isim var... İşte dünyanın en güzel kadınları listesi

Dünyanın En Güzel Yüzlü 100 kadını açıklandı! 2021'de listede 3 de Türk isim var... İşte dünyanın en güzel kadınları listesi

Dünyanın En Güzel Yüzlü 100 kadını açıklandı! 2021'de listede 3 de Türk isim var... İşte dünyanın en güzel kadınları listesi
28.12.2021 16:17 - Son Güncelleme: 28.12.2021 16:19

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Her sene TC Candler ve Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Güzel Yüzleri 100 listesi açıklandı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listede 2021'nin en güzel kadını herkesi şaşırtırken 8 milyon sosyal medya etkileşimi alındı. 2021'in en güzel kadınları listesinde 3 de Türk güzel yer aldı. 500 adayın yer aldığı adaylar listesi arasından seçilen dünyanın en güzel 100 yüzü listesi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu şeylerden biri haline geldi. İşte dünyanın en güzel kadını ve dünyanın en güzel kadınları 2021 listesi.

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