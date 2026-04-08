Merve Boluğur’dan Adriana Lima itirafı

Magazin dünyasının en renkli isimlerinden biri olan Merve Boluğur, dün akşam boy gösterdiği galada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sosyal medyada paylaştığı ve dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima'ya ikizi kadar benzetildiği fotoğrafı hatırlatılan Boluğur, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Biraz Shop Yapmıştım, Canım Sıkıldı"

Her zamanki doğal tavrıyla dikkat çeken Boluğur, fotoğraftaki değişimine dair samimi bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, "Adriana Lima çok beğendiğim bir kadın. Ben de koyarken aslında benzetmiştim. Biraz shop yapmıştım, canım sıkıldı şöyle bir değişiklik olsun diye düşündüm. Hafiften kendimi değiştireyim dedim" ifadelerini kullanarak fotoğraftaki dokunuşlarını kabul etti.

"Benzetilmek Hoş Bir Duygu"

Adriana Lima ile daha önce iş gereği yan yana geldiğini de hatırlatan Merve Boluğur, "Benzetilmek hoş bir duygu, memnun olurum tabii ki. Genelde olduğum gibi kareler koyuyorum ama arada böyle değişiklikler, renkler olsun istiyoruz" dedi. Boluğur'un yüz hatlarının Lima ile olan benzerliği, takipçileri tarafından "12 yıllık Adriana Lima mesaisi meyvesini verdi" şeklinde yorumlanmıştı.