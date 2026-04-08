Görkem Sevindik’ten Gvir'e yanıt: "Zulme karşıyım"

Türk dizisi "Eşref Rüya"nın yıldızı Görkem Sevindik, Filistin'de 12 bin kişiye verilen idam kararına sessiz kalmayarak "İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak?" dedi. Sevindik'in paylaşımı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in hedefine girdi; Gvir, "Hiçbir zaman Kadir Baba olamazsın. Burası İsrail!" diyerek Türk oyuncuyu açıkça tehdit etti. Gelen tepki ve boykot çağrılarına rağmen Sevindik, "Vicdan sahibi bir insan ve bir baba olarak empati yaptım, tepkimin arkasındayım" diyerek tutumunu kararlılıkla sürdürdü.