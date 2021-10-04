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Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder'den yeni haber! ‘Geri dönmeye çaba gösteriyorum’

Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder'den yeni haber! ‘Geri dönmeye çaba gösteriyorum’
04.10.2021 14:26
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Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder'den yeni haber! Son olarak 'Menajerimi Ara' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Canan Ergüder, hastalığı nedeni ile Feris karakterini canlandırdığı diziye veda etmişti. Meme kanseri teşhisi konulan oyuncu, rol aldığı diziden ayrılarak tedavi olmaya başlamıştı. Geçen haftalarda 'Sadan Hanım' filminin galasında ortaya çıkan oyuncu, şimdi ise Nişantaşı'nda hastane çıkışı objektiflere yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ergüder, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Tedavi nedeniyle dökülen saçları tekrar çıkmaya başlayan ünlü oyuncu, yaptığı açıklamayla hayranlarını sevindirdi. İşte Canan Ergüder'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı o açıklama...


Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder'den yeni haber! ‘Geri dönmeye çaba gösteriyorum’

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