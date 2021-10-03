Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder'den yeni haber! ‘Geri dönmeye çaba gösteriyorum’
Son olarak 'Menajerimi Ara' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Canan Ergüder, hastalığı nedeni ile Feris karakterini canlandırdığı diziye veda etmişti. Meme kanseri teşhisi konulan oyuncu, rol aldığı diziden ayrılarak tedavi olmaya başlamıştı. Geçen haftalarda 'Sadan Hanım' filminin galasında ortaya çıkan oyuncu, şimdi ise Nişantaşı'nda hastane çıkışı objektiflere yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ergüder, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Tedavi nedeniyle dökülen saçları tekrar çıkmaya başlayan ünlü oyuncu, yaptığı açıklamayla hayranlarını sevindirdi. İşte Canan Ergüder'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı o açıklama...
03.10.2021 19:16
- Son Güncelleme: 03.10.2021 19:16
Geçen marttan beri meme kanseri tedavisi gören Canan Ergüder önceki gün Nişantaşı'nda hastane çıkışı görüntülendi. Tedavi nedeniyle dökülen saçları tekrar çıkmaya başlayan Ergüder keyifliydi.
NE OLMUŞTU?
Canan Ergüder, meme kanserine yakalandığı ve rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kaldığı yönünde çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabında şu açıklamayı yapmıştı: "Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım,