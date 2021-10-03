Vav TV İzle
Haberler Magazin Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder'den yeni haber! ‘Geri dönmeye çaba gösteriyorum’

Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder'den yeni haber! ‘Geri dönmeye çaba gösteriyorum’

Son olarak 'Menajerimi Ara' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Canan Ergüder, hastalığı nedeni ile Feris karakterini canlandırdığı diziye veda etmişti. Meme kanseri teşhisi konulan oyuncu, rol aldığı diziden ayrılarak tedavi olmaya başlamıştı. Geçen haftalarda 'Sadan Hanım' filminin galasında ortaya çıkan oyuncu, şimdi ise Nişantaşı'nda hastane çıkışı objektiflere yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ergüder, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Tedavi nedeniyle dökülen saçları tekrar çıkmaya başlayan ünlü oyuncu, yaptığı açıklamayla hayranlarını sevindirdi. İşte Canan Ergüder'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı o açıklama...

03.10.2021 19:16 - Son Güncelleme: 03.10.2021 19:16
Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder’den yeni haber! ‘Geri dönmeye çaba gösteriyorum’

Geçen marttan beri meme kanseri tedavisi gören Canan Ergüder önceki gün Nişantaşı'nda hastane çıkışı görüntülendi. Tedavi nedeniyle dökülen saçları tekrar çıkmaya başlayan Ergüder keyifliydi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder’den yeni haber! ‘Geri dönmeye çaba gösteriyorum’

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Tetkiklerimi yaptırdım. Kemoterapi ve radyoterapi bitti. Bundan sonra altı ayda bir kontrol var. Bu biten bir süreç değil, kontrol edilen bir süreç" şeklinde konuştu.

Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder’den yeni haber! ‘Geri dönmeye çaba gösteriyorum’

NE OLMUŞTU?
Canan Ergüder, meme kanserine yakalandığı ve rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kaldığı yönünde çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabında şu açıklamayı yapmıştı: "Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım,

Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder’den yeni haber! ‘Geri dönmeye çaba gösteriyorum’

Niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru.

Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder’den yeni haber! ‘Geri dönmeye çaba gösteriyorum’

Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi.

SON DAKİKA