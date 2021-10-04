Haberler Magazin Videoları Masterchef'in sevilen jüri üyesi Danilo şef boşanıyor! İtalyan damat 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek Zanna'dan ayrılıyor! Doğruladılar...

Masterchef'in sevilen jüri üyesi Danilo şef boşanıyor! İtalyan damat 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek Zanna'dan ayrılıyor! Doğruladılar...

Masterchef'in sevilen jüri üyesi Danilo şef boşanıyor! İtalyan damat 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek Zanna'dan ayrılıyor! Doğruladılar...
04.10.2021 16:33
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MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Ancak 9 yıllık evlilik bitiyor. Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek Zanna, Instagram hesaplarından yaptıkları açıklamada ayrılık haberlerini doğruladı. İşte detaylar...


Masterchef Danilo Zanna 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek Zanna'dan boşanıyor! Evler çoktan ayrıldı Instagram'da imalı paylaşımlar başladı

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