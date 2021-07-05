Melisadöngel | Ünlü oyuncu öz babası tarafından istismara uğradığını açıkladı! Melisa Döngel'den cinsel istismar açıklaması!

Melisa Döngel neden gündem oldu? Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında? Öz babası tarafından cinsel istismara uğradığını açıklayarak sevenlerini şoke eden Melisa Döngel hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Döngel'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Ünlü oyuncu; Bizim Hikâye, Sen Çal Kapımı gibi sevilen dizilerde oynadıktan sonra, Aşk Mantık İntikam isimli diziyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. İşte; Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında sorusunun cevabı!

Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında? Öz babası tarafından cinsel istismara uğradığını açıklayarak sevenlerini şoke eden Melisa Döngel hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Döngel'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Ünlü oyuncu; Bizim Hikâye, Sen Çal Kapımı gibi sevilen dizilerde oynadıktan sonra, Aşk Mantık İntikam isimli diziyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. İşte; Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında sorusunun cevabı!

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Melisa Döngel 18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı.

Sen Çal Kapımı adlı dizide oyunculuğu ve güzelliği ile adından söz ettiren Döngel, son olarak hakkında çıkan babası tarafından tacize uğradığı yönündeki haberler ile gündeme geldi.

Ünlü oyuncu, 25 Ekim 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde eğitim aldı.

İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde Sevtap karakterine hayat vererek yaptı. Ardından ise fenomen polisiye dizisi Arka Sokaklar'da Nil'i canlandırdı.

Ufak rollerde rol almasının ardından Fox TV'nin üç iddialı dizisinde boy göstererek adeta yıldızı parladı. İlk olarak Bizim Aile dizisiyle Fox TV'ye adım atan oyuncu, hemen ardından Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren karakterine hayat verdi.

Şimdilerde ise Aşk Mantık İntikam adlı yaz dizisinin başrol karakterlerinden Çağla Yılmaz'a hayat vererek izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

MELİSA DÖNGEL ANNE BABASI KİMDİR?

Melisa Döngel'in ebeveynleri hakkında bir bilgi bulunmuyor.