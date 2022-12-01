Haberler Magazin Videoları Melis Sezen'in dansı olay! Görenler videoya kilitlendi derin yırtmacıyla sosyal medyayı salladı: "Frikik verecek diye aklım çıktı"

Melis Sezen'in dansı olay! Görenler videoya kilitlendi derin yırtmacıyla sosyal medyayı salladı: "Frikik verecek diye aklım çıktı"

Melis Sezen'in dansı olay! Görenler videoya kilitlendi derin yırtmacıyla sosyal medyayı salladı: "Frikik verecek diye aklım çıktı"
01.12.2022 15:13 - Son Güncelleme: 01.12.2022 15:15

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Melis Sezen'in dansı olay! O anları görenler videoya kilitlendi sosyal medya yıkıldı. Miami pozlarıyla gündemden düşmeyen Melis Sezen önce plaj keyfiyle ardından bir davette Kerem Bürsin'le yan yana verdiği görüntüyle dikkat çekti. Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Melis Sezen süper yırtmaçlı elbisesiyle dans edince olanlar oldu. Melis Sezen derin bacak dekoltesiyle frikik vermekten korkmadan dans etti ancak o anlar sosyal medya kullanıcılarını bir hali korkuttu.

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