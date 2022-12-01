Melis Sezen'in dansı olay! O anları görenler videoya kilitlendi derin yırtmacıyla sosyal medya yıkıldı: "Frikik verecek diye aklım çıktı"
Melis Sezen'in dansı olay! O anları görenler videoya kilitlendi sosyal medya yıkıldı. Miami pozlarıyla gündemden düşmeyen Melis Sezen önce plaj keyfiyle ardından bir davette Kerem Bürsin'le yan yana verdiği görüntüyle dikkat çekti. Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Melis Sezen süper yırtmaçlı elbisesiyle dans edince olanlar oldu. Melis Sezen derin bacak dekoltesiyle frikik vermekten korkmadan dans etti ancak o anlar sosyal medya kullanıcılarını bir hali korkuttu.
01.12.2022 13:22 - Son Güncelleme: 01.12.2022 13:28
"FRİKİK VERECEK DİYE AKLIM ÇIKTI"
Melis Sezen'in dansı olay! O anları görenler videoya kilitlendi derin yırtmacıyla sosyal medya yıkıldı, "Frikik verecek diye aklım çıktı" yorumları havada uçuştu.
'Sadakatsiz'de 'Derin' karakteriyle şöhrete kavuşan Melis Sezen, dizinin Asya'sına hayat veren Cansu Dere ile tatile çıktı.
İkili tatil için Miami'yi tercih etti.