Haberler Magazin Videoları Melis Sezen transparan tatil pozları ile sosyal medyayı salladı! İç çamaşırının göründüğü transparan tarzı şarkıcı Gülşen’e benzetildi

Melis Sezen transparan tatil pozları ile sosyal medyayı salladı! İç çamaşırının göründüğü transparan tarzı şarkıcı Gülşen’e benzetildi

Melis Sezen transparan tatil pozları ile sosyal medyayı salladı! İç çamaşırının göründüğü transparan tarzı şarkıcı Gülşen’e benzetildi
25.05.2022 12:01

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:23
Oryantal Didem'in son halini...
Magazin 00:28
Cansel Çördük erotik videosu...
Magazin 00:54
Doğum için gün sayan Hande'nin...
Magazin 00:53
Alparslan Büyük Selçuklu 27....
Magazin 00:36
Engin Altan Düzyatan açıkladı!...
Magazin 00:13
Hülya Avşar sahne kıyafetiyle...
Magazin 00:08
Ceren Benderlioğlu'ndan spor...
Magazin 00:06
Songül Karlı'dan cesur...
Magazin 00:06
Yasmin Erbil’den bikinili...
Magazin 00:09
Melis Sezen ‘’merhaba çiller’’...
Magazin 00:14
Melis Birkan ve Aras Aydın...
Magazin 00:24
Hande Yener'den kalça dansı!

Melis Sezen hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi! Ünlü oyuncu Melis Sezen, Derin karakterini canlandırdığı Sadakatsiz dizisinin çekimlerini tamamlamasının ardından soluğu Bali'de aldı. Sosyal medya hesabında tatil paylaşımları yapmayı ihmal etmeyen oyuncu, burada verdiği pozlarla adından söz ettirmişti. Sezen, dikkat çeken tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve derin göğüs ile bacak dekolteli elbisesiyle verdiği pozları Instagram'da yayınladı. Sezen'in 'su perisi elbisesi' dediği kıyafeti birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki çekti. Öte yandan Sezen'in iç çamaşırının göründüğü transparan tarzı şarkıcı Gülşen'e benzetildi. İşte Melis Sezen'in o paylaşımı...

Magazin Videoları
Melis Sezen’in tatil pozları sosyal medyaya damga vurdu! İç çamaşırının göründüğü transparan tarzı şarkıcı Gülşen’e benzetildi

SON DAKİKA