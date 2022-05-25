Melis Sezen transparan tatil pozları ile sosyal medyayı salladı! İç çamaşırının göründüğü transparan tarzı şarkıcı Gülşen’e benzetildi

Melis Sezen hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi! Ünlü oyuncu Melis Sezen, Derin karakterini canlandırdığı Sadakatsiz dizisinin çekimlerini tamamlamasının ardından soluğu Bali'de aldı. Sosyal medya hesabında tatil paylaşımları yapmayı ihmal etmeyen oyuncu, burada verdiği pozlarla adından söz ettirmişti. Sezen, dikkat çeken tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve derin göğüs ile bacak dekolteli elbisesiyle verdiği pozları Instagram'da yayınladı. Sezen'in 'su perisi elbisesi' dediği kıyafeti birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki çekti. Öte yandan Sezen'in iç çamaşırının göründüğü transparan tarzı şarkıcı Gülşen'e benzetildi. İşte Melis Sezen'in o paylaşımı...