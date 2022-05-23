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Haberler Magazin Melis Sezen’in tatil pozları sosyal medyaya damga vurdu! İç çamaşırının göründüğü transparan tarzı şarkıcı Gülşen’e benzetildi

Melis Sezen’in tatil pozları sosyal medyaya damga vurdu! İç çamaşırının göründüğü transparan tarzı şarkıcı Gülşen’e benzetildi

Melis Sezen hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi! Ünlü oyuncu Melis Sezen, Derin karakterini canlandırdığı Sadakatsiz dizisinin çekimlerini tamamlamasının ardından soluğu Bali'de aldı. Sosyal medya hesabında tatil paylaşımları yapmayı ihmal etmeyen oyuncu, burada verdiği pozlarla adından söz ettirmişti. Sezen, dikkat çeken tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve derin göğüs ile bacak dekolteli elbisesiyle verdiği pozları Instagram'da yayınladı. Sezen'in 'su perisi elbisesi' dediği kıyafeti birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki çekti. Öte yandan Sezen'in iç çamaşırının göründüğü transparan tarzı şarkıcı Gülşen'e benzetildi. İşte Melis Sezen'in o paylaşımı...

23.05.2022 21:18 - Son Güncelleme: 23.05.2022 21:18
Melis Sezen’in tatil pozları sosyal medyaya damga vurdu! İç çamaşırının göründüğü transparan tarzı şarkıcı Gülşen’e benzetildi

Melis Sezen'in Derin karakterini canlandırdığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri tamamlandı. Bunun üzerine ünlü oyuncu soluğu tatilde aldı.

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Melis Sezen’in tatil pozları sosyal medyaya damga vurdu! İç çamaşırının göründüğü transparan tarzı şarkıcı Gülşen’e benzetildi

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında tatil pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Melis Sezen’in tatil pozları sosyal medyaya damga vurdu! İç çamaşırının göründüğü transparan tarzı şarkıcı Gülşen’e benzetildi

Ünlü oyuncu, derin göğüs ile bacak dekolteli elbisesiyle verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Melis Sezen’in tatil pozları sosyal medyaya damga vurdu! İç çamaşırının göründüğü transparan tarzı şarkıcı Gülşen’e benzetildi

Çok sayıda internet kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşım, sosyal medyayı ikiye böldü.

Melis Sezen’in tatil pozları sosyal medyaya damga vurdu! İç çamaşırının göründüğü transparan tarzı şarkıcı Gülşen’e benzetildi

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı Melis Sezen'in 'su perisi elbisesi' dediği kıyafetini fazla iddialı bularak tepki gösterdi.

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