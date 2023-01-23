Mehmet Yalçınkaya Masterchef’e veda mı ediyor?

Masterchef adlı yarışma programının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya agresif tarzı ile çok konuşuluyor. Yaptıkları yemeklerle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan Mehmet Şef bir yandan babacan zaman zaman esprili söylemleriyle de gündeme gelen Mehmet Yalçınkaya ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Mehmet Yalçınkaya gelecek sezon Masterchef'te olmayacak. Hatta onun yerine gelecek isim bile belli.