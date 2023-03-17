Mehmet Dinçerler Ala Tokel'den mi hoşlanıyor? ''İlk foto çok hoş'' yazıp sonra sildi

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'in yeni gözdesi bakın kim! Önce yazdı sonra sildi ortalık yıkıldı! Eskisevgili listesi bir hayli kabarık olan iş insanı Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da Hadise ile evlenmiş ve 30 Eylül'de ise boşanmıştı. Çiftin evliliği kadar boşanması da oldukça ses getirmişti. Ünlü kadınlarla birlikteliğiyle sık sık magazin gündeminde yerini alan Mehmet Dinçerler'in yeni gözdesinin Ala Tokel olduğu iddia edildi. İddianın nedeni ise Mehmet Dinçerler'in Instagram'dan yazdığı bir yorum ve o yorumu geri alması...