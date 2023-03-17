Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın kamera arkası görüntüleri olay! Sarmaş dolaş dansları sosyal medyayı salladı

Tolgahan Sayışman, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Muzaffer Yıldırım, Cem Yılmaz, Haldun Demirhisar, Umut Evirgen derken Serenay Sarıkaya'nın son olarak gönlünü Şahmaran dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz'e kaptırdığı iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde. Bir yandan ikili aşk iddialarını redderken bir yandan da yeni dizileri için reklam aşkı iddiaları dönüyordu. Hızlı aşk hayatıyla sürekli magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya'nın Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olması gözlerin Başak Dizer'e çevrilmesine neden olmuştu. Bu kez Serenay ve Kıvanç'ın sarmaş dolaş dansı sosyal medyanın gündemien damgasını vurdu.