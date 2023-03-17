Haberler Magazin Videoları Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın kamera arkası görüntüleri olay! Sarmaş dolaş dansları sosyal medyayı salladı

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın kamera arkası görüntüleri olay! Sarmaş dolaş dansları sosyal medyayı salladı

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın kamera arkası görüntüleri olay! Sarmaş dolaş dansları sosyal medyayı salladı
17.03.2023 12:29 - Son Güncelleme: 17.03.2023 12:30

OTOMATİK OYNAT

Magazin 02:00
Paris Hilton'dan bomba itiraf!...
Magazin 01:30
Devrim Özkan sosyal medyada...
Magazin 00:15
Bige Önal'ın baba özlemi!...
Magazin 00:51
Aşkları dolu dizgin devam...
Magazin 01:00
Buse Varol kardeşini nişanladı...
Magazin 00:15
Kısmetse Olur Zeyd'den...
Magazin 00:57
Yıldız futbolcu İlkay Gündoğan...
Magazin 08:50
Gökçe Bahadır makyajsız hali...
Magazin 01:02
CİNSİYETİ BELLİ OLDU! Oyuncu...
Magazin 00:37
Çağla Şıkel’in küçük oğlu koca...
Magazin 00:25
Arzu Yanardağ’a sette evlilik...
Magazin 00:21
Oğuzhan Koç da estetik...

Tolgahan Sayışman, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Muzaffer Yıldırım, Cem Yılmaz, Haldun Demirhisar, Umut Evirgen derken Serenay Sarıkaya'nın son olarak gönlünü Şahmaran dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz'e kaptırdığı iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde. Bir yandan ikili aşk iddialarını redderken bir yandan da yeni dizileri için reklam aşkı iddiaları dönüyordu. Hızlı aşk hayatıyla sürekli magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya'nın Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olması gözlerin Başak Dizer'e çevrilmesine neden olmuştu. Bu kez Serenay ve Kıvanç'ın sarmaş dolaş dansı sosyal medyanın gündemien damgasını vurdu.

Magazin Videoları
SON DAKİKA