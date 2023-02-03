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Mehmet Ali Erbil'e hapis istemi! Mesajları ifşa eden Ece Ronay Bilir taciz ve tehdit iddiasıyla dava açmıştı...

Mehmet Ali Erbil'e hapis istemi! Mesajları ifşa eden Ece Ronay Bilir taciz ve tehdit iddiasıyla dava açmıştı...
03.02.2023 15:56

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Son dakika haber... Mehmet Ali Erbil'e hapis istemi! Mesajları ifşa eden Ece Ronay Bilir taciz ve tehdit iddiasıyla dava açmıştı... Son dönemde gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil hakkında savcı 2 suçtan toplamda 7 yıl 3 ay hapis istedi. İşte Ece Ronay - Mehmet Ali Erbil taciz davasında detaylar...

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Sunucu Mehmet Ali Erbil, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Erbil'in 7 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istedi. Duruşma, karar için 10 Şubat tarihine ertelendi.

Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi.
Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ece Ronay Bilir ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Savcı mütalaasını açıkladı
Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Mehmet Ali Erbil'in, "zincirleme şekilde elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz" ve "Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçlarından toplamda 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre veren mahkeme, duruşmayı karar için 10 Şubat tarihine erteledi.

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