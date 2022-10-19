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Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı
19.10.2022 21:45 - Son Güncelleme: 19.10.2022 21:45

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Dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşen Mehmet Ali Erbil'in kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Kaçış sendromu hastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil, bu süreçte ekranlardan uzak kalmıştı. Gördüğü tedavinin ardından zor günleri geri de bırakan ve ekranlara dönen Erbil, hayranlarını bir kez daha korkuttu. Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şovmen, ameliyata alındı. Erbil'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama da geldi. İşte Mehmet Ali Erbil'in ağlık durumu...

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