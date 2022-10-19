Ebru Gündeş evlendi mi? Demet Akalın'dan yanıt geldi: “Düğününe giderim”

Demet Akalın, geçen günlerde yakın dostu ve meslektaşı Ebru Gündeş'in konserine gitmiş ve ünlü şarkıcıya "Evlilik var mı?" sorusunu yöneltmişti. Bir mekan çıkışı kameralara yansıyan Akalın, kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını yanıtladı ve bomba açıklamalarda bulundu. Ebru Gündeş'in düğününe dair konuşan Akalın'ın açıklaması, sosyal medyayı ikiye bölerek bazı hemcinslerini kızdırdı. Tüm bunların ardından gözler genç sevgili Rassan Khoshna'na çevrildi. İşte Demet Akalın'ın o açıklaması... TIKLA-İZLE...