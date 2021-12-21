Masterchef'ten elenen Araz'ın eşi çıka çıka kim çıktı çok yakından tanıyoruz! 1 haftalık evliyken gelen Araz Aknam meğer...

Uzunca bir süre yedeklerde yer alıp, ana kadroya kalmak için ter döken Araz Aknam ana kadroya girdikten sonra yarışmaya renk gelmişti Aslında mühendis olan, tek tecrübesi çevresine yemek yapmak olan Masterchef Araz, yeteneğiyle düşman çatlatıyor. Masterchef'e geldiğinden bu yana sempatik tavrılarıyla da herkesin kalbini kazanan Araz Aknam, önceki akşam yapılan elemede, yarışmaya veda eden isim oldu. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Araz Aknam hakkında kimdir, aslen nereli, kaç yaşında gibi şeyleri araştıranlar eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte Masterchef Araz hakkında merak edilenler.