Haberler Magazin Videoları Masterchef'ten elenen Araz'ın eşi çıka çıka kim çıktı çok yakından tanıyoruz! 1 haftalık evliyken gelen Araz Aknam meğer...

Masterchef'ten elenen Araz'ın eşi çıka çıka kim çıktı çok yakından tanıyoruz! 1 haftalık evliyken gelen Araz Aknam meğer...

Masterchef'ten elenen Araz'ın eşi çıka çıka kim çıktı çok yakından tanıyoruz! 1 haftalık evliyken gelen Araz Aknam meğer...
21.12.2021 12:34

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:22
Altında sert düşüş! Gram...
Ana Sayfa 00:31
Ebru Gündeş'in beyin kanaması...
Ana Sayfa 03:34
Döviz çakıldı! Takvim.com.tr...
Ana Sayfa 00:53
Erciyes'te kar kalınlığı 50...
Ana Sayfa 00:56
"Zarar ettim ama iyi oldu"
Ana Sayfa 00:44
Döner kapıya sıkışan kediyi...
Ana Sayfa 00:04
Son dakika: Yerli otomobil...
Ana Sayfa 01:04
Amanos Dağları yağmur sonrası...
Ana Sayfa 01:09
Çekmeköy’de buzlanan yolda 19...
Ana Sayfa 01:50
4 arkadaş, otomobilleri kara...
Ana Sayfa 00:40
ATV Müge Anlı CANLI İZLE
Ana Sayfa 02:09
Meteorolojiden yoğun kar...

Uzunca bir süre yedeklerde yer alıp, ana kadroya kalmak için ter döken Araz Aknam ana kadroya girdikten sonra yarışmaya renk gelmişti Aslında mühendis olan, tek tecrübesi çevresine yemek yapmak olan Masterchef Araz, yeteneğiyle düşman çatlatıyor. Masterchef'e geldiğinden bu yana sempatik tavrılarıyla da herkesin kalbini kazanan Araz Aknam, önceki akşam yapılan elemede, yarışmaya veda eden isim oldu. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Araz Aknam hakkında kimdir, aslen nereli, kaç yaşında gibi şeyleri araştıranlar eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte Masterchef Araz hakkında merak edilenler.

Magazin Videoları
SON DAKİKA