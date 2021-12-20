Masterchef’ten elenen Araz’ın eşi bakın çıka çıka kim çıktı çok yakından tanıyoruz! 1 haftalık evliyken gelen Araz Aknam meğer...

Araz elendiğini öğrendikten sonra şu açıklamalarda bulundu: Burada çok güzel bir serüven yaşadım. Gururlu bir noktadayım, güzel bir yere kadar getirebildim bence. Basit hataları herkes her zaman yapabilir. Elimden geleni yaptım. Mutfağı da bırakmayacağım. Önlüğü çıkarıp teslim ettim. Birçok şefin arasından sekizinci olarak veda ediyorum. Diğer insanlara örnek olsun hiçbir zaman tutkularını baskılamasınlar.