Masterchef'in sempatik ismi Walison Fonseca'nın eşi ve kızı sosyal medyayı salladı! Eşi bakın kim çıktı...

24.09.2020 13:45

Masterchef'e yeni katılan isim daha önce de tüm dikkatleri üzerine çeken Walison Fonseca oldu. Daha önce ilk 16 eleme turunda yarışmaya veda eden Walison Fonseca, sempatik tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Yarışmaya geri dönmesinin ardından günün en çok merak edilen ismi olan Walison Fonseca'nın evli ve bir kız çocuğu babası olduğunu duyanlar şaştı kaldı. Sosyal medya fenomeni olma yolunda da ilerleyen Walison Fonseca'yı Instagram hesabında 198 bin kişi takip ediliyor. İşte Walison Fonseca ve eşi Melisa Pınar…