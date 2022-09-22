Haberler Magazin Videoları MasterChef Somer Sivrioğlu'nun genç sevgilisi bakın kaç yaşındaymış! 18 yıllık evliliğini uğruna bir çırpıda bitirmişti! Yeni imajıyla Somer şefin yaşına yetişti

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun genç sevgilisi bakın kaç yaşındaymış! 18 yıllık evliliğini uğruna bir çırpıda bitirmişti! Yeni imajıyla Somer şefin yaşına yetişti

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun genç sevgilisi bakın kaç yaşındaymış! 18 yıllık evliliğini uğruna bir çırpıda bitirmişti! Yeni imajıyla Somer şefin yaşına yetişti
22.09.2022 22:12

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MasterChef Türkiye'nin en çok konuşulan jüri üyesi Somer Sivrioğlu yeni genç sevgilisi ile sık sık sosyal medyada paylaşım yapıyor. Şimdilerde aşkını kimseden gizlemeyen Somer şef, son olarak 18 yıllık evliliğini uğruna bitirdiği sevgilisi Pınar'ın doğum gününde aşka gelmişti. Birlikte çekindikleri fotoğrafları peş peşe paylaşan Sivrioğlu, paylaşıma 'Happy Birthday' notunu düşmüştü. Öte yandan Pınar Kayabaşı'nın kısa sarı saçlı imajı sosyal medyada gündem oldu. Kimi yeni imajıı beğenirken kimi de yaşlı buldu. İşte ünlü çiftten yeni paylaşımlar...

Magazin Videoları
Somer Sivrioğlu'nun genç sevgilisi bakın kaç yaşındaymış! 18 yıllık evliliğini uğruna bir çırpıda bitirmişti! Yeni imajıyla Somer şefin yaşına yetişti

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