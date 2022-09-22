MasterChef Somer Sivrioğlu'nun genç sevgilisi bakın kaç yaşındaymış! 18 yıllık evliliğini uğruna bir çırpıda bitirmişti! Yeni imajıyla Somer şefin yaşına yetişti
MasterChef Türkiye'nin en çok konuşulan jüri üyesi Somer Sivrioğlu yeni genç sevgilisi ile sık sık sosyal medyada paylaşım yapıyor. Şimdilerde aşkını kimseden gizlemeyen Somer şef, son olarak 18 yıllık evliliğini uğruna bitirdiği sevgilisi Pınar'ın doğum gününde aşka gelmişti. Birlikte çekindikleri fotoğrafları peş peşe paylaşan Sivrioğlu, paylaşıma 'Happy Birthday' notunu düşmüştü. Öte yandan Pınar Kayabaşı'nın kısa sarı saçlı imajı sosyal medyada gündem oldu. Kimi yeni imajıı beğenirken kimi de yaşlı buldu. İşte ünlü çiftten yeni paylaşımlar...
22.09.2022 11:56 - Son Güncelleme: 22.09.2022 11:58
TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye adlı yemek yarışmasında jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu son dönemlerin en çok konuşulan ünlü isimleri arasında yer alıyor. 2 çocuğunun annesi 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan geçen sene boşanan Sivrioğlu 31 yaşındaki Pınar Kayabaşı ile birliktelik yaşıyor.