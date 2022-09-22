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Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut’un eşi hem Eşkıya hem Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı

Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut’un eşi hem Eşkıya hem Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı
22.09.2022 18:47 - Son Güncelleme: 22.09.2022 18:48

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Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut'un eşi bakın kim! Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterini canlandıran Devrim Yakut'un özel hayatı merak edildi. Dizisinin sıkı takipçileri Devrim Yakut ile ilgili araştırmalar yapmaya devam ederken ünlü oyuncunun en çok eşi merak konusu oldu. 27 Mayıs 1968'de Ankara'da dünyaya gelen Yakut'un kendisi gibi oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Devrim Yakut ve hem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hem de Kurtlar Vadisi'nde rol alan oyuncu eşi Alper Kut...

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