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Masterchef Özgül Coşar hakkındaki Çağla Şıkel gerçeğiyle şoke etti! Meğer Masterchef Özgül ve Çağla Şıkel...

Masterchef Özgül Coşar hakkındaki Çağla Şıkel gerçeğiyle şoke etti! Meğer Masterchef Özgül ve Çağla Şıkel...
04.12.2020 09:56
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Geride bıraktığımız haftalarda Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un ilk evliliğinde yaşadıkları yüzünden atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına çıktığı ve eşinin kendisini aldattığı iddia edilen kadınla ağız dalaşına girdiği ortaya çıkmıştı. Sonrasında Eray Aksungur'un da jüri koltuğunda Danilo Zanna'nın bulunduğu bir programda yarıştığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta da yarışmaya veda eden Esra Tokelli'nin daha önce Seda Sayan'ın sunduğu programdan ödül kazandığı ortaya çıkmıştı. Şaşırtan gerçeklerden biri de yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Özgül Coşar'dan geldi.


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