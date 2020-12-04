Zenginlikte çareler tükenmez! Sosyetik güzel Melisa Tapan 100 milyon TL’lik ‘Sexy Fish’ isimli yatta spor yaptı...

Coronavirüs sebebiyle spor salonları kapalı olunca Melisa Tapan, lüks teknesinin güvertesine çıktı! Sosyetik güzel, 100 milyon TL’lik ‘Sexy Fish’ isimli yatta spor yaparken çektiği videosuna “Soğuk gri günlerde spor motivasyonu bulma çabalarım” yazdı.

Zenginlikte çareler tükenmez! Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında spor salonları kapatılınca antrenman tutkunları, yeni yollar aramaya başladı.

Kimisi açık havada yürüyüşler yaparken kimileri ise online dersler alıyor. Cemiyet hayatının ünlü gençlerinden Melisa Tapan ise duruma ultra lüks bir çözüm buldu.

HERKESİ KISKANDIRDI!

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın kızı Melisa, önceki sabah Ege'de demirli 100 milyon TL'lik teknesinin güvertesinde bir arkadaşıyla spor yaptı.

Genç sosyetik, bu sırada çekilen videosunu "Soğuk gri günlerde spor motivasyonu bulma çabalarım" notuyla paylaştı.





27 yaşındaki Tapan, sık sık dostlarını ağırladığı yatında sporunu da ihmal etmiyor.